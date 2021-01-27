«Зенит» проиграл «Барселоне» в баскетбольной Евролиге

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Петербургский «Зенит» потерпел поражение от испанской «Барселоны» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» проиграл «Барселоне» в баскетбольной Евролиге
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счётом 85:81 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал центровой каталонцев Брендон Дэвис, набравший 18 очков. В составе гостей по 15 очков в свой актив записали Андрей Зубков и Артурас Гудайтис.

В следующем матче в рамках Евролиги, который пройдёт 28 января, «Зенит» сыграет с итальянской «Олимпией Милан». 

Ранее «Химки» уступили «Баварии» в Евролиге, несмотря на дабл-дабл Алексея Шведа с 32 очками.

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