«Зенит» проиграл «Барселоне» в баскетбольной Евролиге

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от испанской «Барселоны» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счётом 85:81 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал центровой каталонцев Брендон Дэвис, набравший 18 очков. В составе гостей по 15 очков в свой актив записали Андрей Зубков и Артурас Гудайтис.

В следующем матче в рамках Евролиги, который пройдёт 28 января, «Зенит» сыграет с итальянской «Олимпией Милан».

Ранее «Химки» уступили «Баварии» в Евролиге, несмотря на дабл-дабл Алексея Шведа с 32 очками.