«Химки» уступили «Баварии» в Евролиге, несмотря на дабл-дабл Шведа с 32 очками

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Подмосковные «Химки» потерпели поражение от мюнхенской «Баварии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» уступили «Баварии» в Евролиге, несмотря на дабл-дабл Шведа с 32 очками
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Встреча прошла в Мытищах и завершилась в пользу гостей — 95:93.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Алексей Швед, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 11 передач. У «Баварии» 25 очков в свой актив записал Ник Уэйлер-Бэбб.

Для «Химок» это поражение стало 14-м подряд в Евролиге. В следующем матче турнира коллектив из Московской области встретится с «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге.

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