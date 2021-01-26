«Химки» уступили «Баварии» в Евролиге, несмотря на дабл-дабл Шведа с 32 очками
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Встреча прошла в Мытищах и завершилась в пользу гостей — 95:93.
Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Алексей Швед, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 11 передач. У «Баварии» 25 очков в свой актив записал Ник Уэйлер-Бэбб.
Для «Химок» это поражение стало 14-м подряд в Евролиге. В следующем матче турнира коллектив из Московской области встретится с «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге.