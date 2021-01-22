ЦСКА проиграл «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге

Московский ЦСКА потерпел поражение от турецкого «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 89:83 в пользу гостей.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 18 очков. По 12 очков в активе Дэниела Хэкетта, Яниса Стрельниекса и Николы Милутинова.

В составе «Фенербахче» 24 очка набрал Ян Веселы. Ещё 22 очка команде принёс экс-игрок ЦСКА Нандо де Коло. Джарелл Эдди записал в свой актив 17 очков.

Следующим соперником ЦСКА станет немецкая «Альба». Матч пройдёт 27 января в Берлине.

Ранее сообщалось, что «Химки» проиграли «Панатинаикосу» в матче баскетбольной Евролиги.