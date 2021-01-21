«Химки» проиграли «Панатинаикосу» в матче баскетбольной Евролиги

В матче 21-го тура баскетбольной Евролиги подмосковные «Химки» проиграли греческому «Панатинаикосу».

Матч, проходивший на арене ОАКА в Афинах, завершился со счётом 94:78 в пользу хозяев.

В составе «Панатинаикоса» самым результативным стал Константинос Митоглу, набравший 29 очков и сделавший 12 подборов. У гостей 25 очков и семь подборов на счету Джордана Мики.

«Химки» замыкают турнирную таблицу Евролиги, «Панатинаикос» располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги.