«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги

В матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги петербургский «Зенит» одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес».

Матч, проходивший на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге, завершился со счётом 83:78 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 14 очков. В составе «Анадолу Эфес» 23 очка в активе Василие Мицича.

Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что баскетбольный ЦСКА может переехать из Москвы в связи со сносом арены.