«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Матч, проходивший на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге, завершился со счётом 83:78 в пользу хозяев.
Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 14 очков. В составе «Анадолу Эфес» 23 очка в активе Василие Мицича.
Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что баскетбольный ЦСКА может переехать из Москвы в связи со сносом арены.