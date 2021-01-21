«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги

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В матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги петербургский «Зенит» одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес».
«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Матч, проходивший на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге, завершился со счётом 83:78 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 14 очков. В составе «Анадолу Эфес» 23 очка в активе Василие Мицича. 

Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что баскетбольный ЦСКА может переехать из Москвы в связи со сносом арены.

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