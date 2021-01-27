Малафеев считает, что Кокорину придётся непросто в Серии А

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение о переходе нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» во флорентийскую «Фиорентину».

«Сложно сказать, заиграет Саша в «Фиорентине» или нет. Мы понимаем уровень итальянского чемпионата, он достаточно высокий. Ему будет не так просто, соперники в Серии А очень сильные. Основной задачей для Саши будет проявить себя, показать, на что он способен. Если он справится с этим, у него будет возможность, что его кто-то ещё заметит и он продвинется дальше», — приводит слова Малафеева Sport24.

Он отметил, что для Кокорина переход в «Фиорентину» является хорошим этапом карьеры, и считает, что лучше попробовать себя в зарубежных клубах и сожалеть о неудаче, чем оставаться в российском чемпионате, не поняв, на что способен на этом уровне.

«Возраст, безусловно, показатель. Я думаю, что у Саши накопилась энергия и тот ресурс, который он не потратил за время, проведённое в России. Думаю, он сможет его реализовать сейчас. Качества, которые требуются нападающему, у него есть. Этим переходом он добавил себе мотивацию, чтобы показать, что ещё всё возможно. Мы прекрасно понимаем, что сделать это будет достаточно сложно и Саше будет непросто, но тем интереснее будет за ним следить», — добавил Малафеев.

Официально о переходе Кокорина в «Фиорентину» было объявлено 26 января. 29-летний форвард играл за «Спартак» с лета 2020 года и провёл в составе московского клуба десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину».