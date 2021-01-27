Степашин надеется, что Кокорин сможет оправдать в «Фиорентине» выданные ему авансы

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин отреагировал на переход российского нападающего Александра Кокорина из столичного «Спартака» в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».

«Я желаю Александру удачи в новой команде! Всё в его руках, больше таких шансов не будет. Я очень надеюсь, что Александр сумеет доказать, что те авансы, которые ему выдали на родине, называя его талантливым футболистом, будут в полной мере реализованы в итальянском клубе», — цитирует Степашина Sport24.

27 января «Фиорентина» объявила о трансфере 29-летнего Кокорина из «Спартака».

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее экс-тренер «Зенита» заявил, что Кокорин точно не будет лишним в «Фиорентине».