Экс-тренер «Зенита»: Кокорин точно не будет лишним в «Фиорентине»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

«Переход в «Фиорентину» — отличный вариант для Кокорина. Для него это будет полезно со всех точек зрения. В Италии играют в красивый футбол, и в «Фиорентине» Кокорин точно не будет лишним. Он поможет клубу», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

По его словам, он не понимает людей, которые удивились этому трансферу, так как он считает, что Кокорин до сих пор является востребованным игроком.

«С удовольствием буду следить за ним в Италии», — добавил Петржела.

27 января «Фиорентина» объявила о трансфере 29-летнего Кокорина из «Спартака».

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что рад переходу Кокорина в «Фиорентину».