Трусова рассказала о жизни в академии Плющенко

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём проживании в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Трусова рассказала о жизни в академии Плющенко
  • РИА Новости

«Как мне в академии Плющенко? Очень удобно, у меня есть домик, я в нём всю неделю, на выходные выезжаю к семье. Здесь я только с мамой и двумя собаками. Евгений Викторович разрешает мне приходить в девять, когда на льду пусто и никого нет. И я только с Дмитрием Сергеевичем Михайловым катаюсь и работаю над скольжением», — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».

Фигуристка также рассказала, что в последнее время у неё болела нога, но после Нового года она потренировалась две недели и начала восстанавливать прыжковые элементы. По словам спортсменки, она ожидает, когда объявят информацию по поводу чемпионата мира.

«А так просто работаем. Если будет — хорошо, если не будет — значит, в следующем году будет. Надеюсь», — сказала Трусова.

Трусова перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе в мае 2020 года. В этом сезоне она завоевала бронзу на чемпионате России.

Ранее Плющенко заявил, что положительно относится к Тутберидзе.

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