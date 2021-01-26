В ФФККР отреагировали на слухи о возможном названии сборной России на ЧМ

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы выступят на чемпионате мира в команде под названием национальной федерации Figure Skating Russia (FSR).
В ФФККР отреагировали на слухи о возможном названии сборной России на ЧМ
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«Я такой информации не давал, не знаю, откуда это. Сейчас ведь до конца не известно, где будет проходить чемпионат мира и будет ли вообще. Так что давайте дождёмся официального решения и будем заниматься остальными вопросами», — цитирует Когана Sport24.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее Татьяна Тарасова оценила возможное название сборной России на ЧМ по фигурному катанию.

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