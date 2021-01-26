Тарасова оценила возможное название сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российские фигуристы выступят на чемпионате мира в команде под названием Figure Skating Russia (FSR) — «Федерация фигурного катания на коньках России».

«Федерация фигурного катания на коньках России» — плохо, что ли? Правильно, а как она ещё должна называться? Сборная по хоккею тоже так называется по смыслу», — цитирует Тарасову Sport24.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее СМИ сообщили, под каким названием будет выступать сборная России на ЧМ по фигурному катанию.