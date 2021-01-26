СМИ сообщили, под каким названием будет выступать сборная России на ЧМ по фигурному катанию
- Reuters
Об этом сообщает РБК.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Чемпионат мира по фигурному катанию должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.
Ранее олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала о своих ощущениях от выступления под олимпийским флагом в 1992 году.