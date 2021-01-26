СМИ сообщили, под каким названием будет выступать сборная России на ЧМ по фигурному катанию

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Российские фигуристы выступят на чемпионате мира в команде под названием Figure Skating Russia (FSR) — «Федерация фигурного катания на коньках России».
СМИ сообщили, под каким названием будет выступать сборная России на ЧМ по фигурному катанию
  • Reuters

Об этом сообщает РБК.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала о своих ощущениях от выступления под олимпийским флагом в 1992 году.

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