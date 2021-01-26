В Италии продлили расследование в отношении биатлониста Логинова

Предварительное расследование итальянской прокуратуры по уголовному делу в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было продлено.

По словам адвоката, представляющего интересы Логинова и Касперовича в Италии, которые передаёт ТАСС, ходатайство прокуратуры о продлении сроков предварительного расследования из-за невозможности пока прийти к выводам и закрыть его, было удовлетворено.

Он отметил, что, согласно итальянскому законодательству, такие расследования могут продолжаться не более 18 месяцев.

В феврале 2020 года в отношении Логинова и Касперовича было возбуждено уголовное дело по подозрению в транспортировке и распространении допинга.

Ранее глава СБР высказался о ситуации с изъятыми итальянской полицией вещами Логинова.