В Италии продлили расследование в отношении биатлониста Логинова
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По словам адвоката, представляющего интересы Логинова и Касперовича в Италии, которые передаёт ТАСС, ходатайство прокуратуры о продлении сроков предварительного расследования из-за невозможности пока прийти к выводам и закрыть его, было удовлетворено.
Он отметил, что, согласно итальянскому законодательству, такие расследования могут продолжаться не более 18 месяцев.
В феврале 2020 года в отношении Логинова и Касперовича было возбуждено уголовное дело по подозрению в транспортировке и распространении допинга.
Ранее глава СБР высказался о ситуации с изъятыми итальянской полицией вещами Логинова.