Глава СБР высказался о ситуации с изъятыми итальянской полицией вещами Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказал мнение о ситуации с расследованием итальянской полиции в отношении биатлониста сборной России Александра Логинова, начатым ещё во время чемпионата мира 2020 года.

«Думаю, ничего не начнётся в отношении Логинова или других членов нашей команды со стороны полиции. Что касается изъятых вещей, думаю, это наша инициатива, в том числе юристов, которые консультировали Александра, чтобы обратиться в полицию за вещами», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Во время прошлогоднего чемпионата мира, прошедшего в итальянской Антерсельве, полиция провела обыски в комнате Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, изъяв телефон и ноутбук.

Ранее Логинов рассказал, связывалась ли с ним итальянская полиция.