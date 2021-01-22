Глава СБР высказался о ситуации с изъятыми итальянской полицией вещами Логинова
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- РИА Новости
«Думаю, ничего не начнётся в отношении Логинова или других членов нашей команды со стороны полиции. Что касается изъятых вещей, думаю, это наша инициатива, в том числе юристов, которые консультировали Александра, чтобы обратиться в полицию за вещами», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».
Во время прошлогоднего чемпионата мира, прошедшего в итальянской Антерсельве, полиция провела обыски в комнате Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, изъяв телефон и ноутбук.
Ранее Логинов рассказал, связывалась ли с ним итальянская полиция.