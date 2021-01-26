Тренер мужской сборной России назвал задачу команды на ЧЕ по биатлону

Старший тренер резервной мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал о целях команды на предстоящем чемпионате Европы 2021 года в польском городе Душники-Здруй.

«В подкрепление из основной сборной приехали Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов. Я вижу Гараничева участником всех гонок — он универсальный солдат, который способен выступать медалеёмко. Стрельцов отлично проявляет себя в гонках, когда немного отдохнёт. Сейчас у него как раз и есть такая возможность. Мы на него рассчитываем. Уже решено, что Даниил Серохвостов индивидуальную гонку не побежит. Его задача — успешно выступить в спринте и пасьюте», — приводит слова Белозёрова пресс-служба Союза биатлонистов России.

Он отметил, что тренерский штаб уже определился с составом на первую гонку, которой для мужской команды станет индивидуальная гонка на 20 км.

«А там уже будем исходить из текущих условий. Наша задача — быть в тройке лучших команд турнира», — добавил специалист.

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт 27—31 января.

Ранее сообщалось, что стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону в Польше.