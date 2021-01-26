WADA отреагировало на решение РУСАДА не обжаловать решение CAS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS).

«WADA приняло к сведению информацию, что РУСАДА решило не подавать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии», — приводит РИА Новости слова представителя WADA.

CAS 17 декабря 2020 года частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что ПКР не намерен оспаривать решение CAS по РУСАДА.