«Вегас» подписал контракт с российским хоккеистом Дорофеевым
- AFP
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на три года.
Отмечается, что Дорофеев сразу присоединится к фарм-команде «Вегаса» в АХЛ — «Хендерсон Сильвер Найтс».
В активе Дорофеева 9 (5 + 4) очков в 80 матчах в КХЛ, 79 из которых он провёл в составе магнитогорского «Металлурга», откуда был обменян в челябинский «Трактор».
Ранее агент заявил, что Подколзин планирует подписать контракт с «Ванкувером».