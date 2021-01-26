«Вегас» подписал контракт с российским хоккеистом Дорофеевым

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» объявил о подписании контракта с российским нападающим Павлом Дорофеевым.
«Вегас» подписал контракт с российским хоккеистом Дорофеевым
  • AFP
  • © Kevin Light / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на три года.

Отмечается, что Дорофеев сразу присоединится  к фарм-команде «Вегаса» в АХЛ — «Хендерсон Сильвер Найтс».

В активе Дорофеева 9 (5 + 4) очков в 80 матчах в КХЛ, 79 из которых он провёл в составе магнитогорского «Металлурга», откуда был обменян в челябинский «Трактор».

Ранее агент заявил, что Подколзин планирует подписать контракт с «Ванкувером».

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