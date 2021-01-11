Агент: Подколзин сказал СКА, что планирует подписать контракт с «Ванкувером»

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Сергей Исаков, агент форварда ХК СКА и молодёжной сборной России Василия Подколзина, рассказал о будущем своего подопечного.
Агент: Подколзин сказал СКА, что планирует подписать контракт с «Ванкувером»
  • Reuters

«Василий ведёт открытую игру, не закрывается, никого не обманывает. Ему конкретно задали вопрос, есть ли у него желание поехать в «Ванкувер» или же он готов продлить контракт? Он ответил, что планирует уехать в НХЛ. Мы действуем открыто и даём всю информацию. Не думаю, что руководство клуба каким-то образом будет давить на Василия или держать обиды. Насчёт нового контракта со СКА — никогда не говори никогда. Всё в жизни бывает. 100%-ной гарантии нет, но на сегодняшний день он хочет попробовать себя в НХЛ, его ждёт руководство «Ванкувера». Это честный шаг со стороны Василия. Он открыто сказал, что планирует подписать контракт с «Ванкувером», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне КХЛ 19-летний Подколзин сыграл 24 матча, в которых набрал шесть (2 + 4) очков.

Ранее сообщалось, что в «Ванкувере» возлагают большие надежды на Подколзина.

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