Лыжница Седова пропустит остаток сезона из-за операции

Российская лыжница Анастасия Седова объявила, что не выступит в международных соревнованиях в нынешнем сезоне из-за предстоящей операции.

«В сезоне-2020/21, к моему большому сожалению, я не смогу выступить на международном уровне по состоянию здоровья. У всех профессиональных спортсменов есть травмы, и я не исключение. Совсем недавно одна из них «проснулась». Потому в ближайшее время мне предстоит операция. Очень надеюсь, что всё пройдёт хорошо и я смогу принять участие в чемпионате России», — написала Седова в Instagram.

Седова — бронзовый призёр Олимпиады 2018 года, а также чемпионка мира 2019 года в эстафете. 25-летняя лыжница не выступала на протяжении последних полутора лет из-за беременности и рождения дочери.

Ранее сообщалось, что призёр ЧМ по лыжным гонкам Чеботко погиб в ДТП.