Лыжница Седова пропустит остаток сезона из-за операции

Короткая ссылка
Российская лыжница Анастасия Седова объявила, что не выступит в международных соревнованиях в нынешнем сезоне из-за предстоящей операции.
Лыжница Седова пропустит остаток сезона из-за операции
  • РИА Новости

«В сезоне-2020/21, к моему большому сожалению, я не смогу выступить на международном уровне по состоянию здоровья. У всех профессиональных спортсменов есть травмы, и я не исключение. Совсем недавно одна из них «проснулась». Потому в ближайшее время мне предстоит операция. Очень надеюсь, что всё пройдёт хорошо и я смогу принять участие в чемпионате России», — написала Седова в Instagram.

Седова — бронзовый призёр Олимпиады 2018 года, а также чемпионка мира 2019 года в эстафете. 25-летняя лыжница не выступала на протяжении последних полутора лет из-за беременности и рождения дочери.

Ранее сообщалось, что призёр ЧМ по лыжным гонкам Чеботко погиб в ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить