Команда B-Tuning завоевала бронзу на этапе КР по гонкам на льду в Чебоксарах
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На этапе в Чебоксарах за команду выступили Евгений Аксаков, Андрей Севастьянов и Татьяна Елисеева.
По итогам трёх этапов Аксаков занимает второе место в общем зачёте Кубка России, набрав 235 очков. Владимир Черевань, пропустивший этап в Чебоксарах, — седьмой (107), Севастьянов занимает девятое место (91), а Елисеева — 13-е (51).
Следующий этап пройдёт в Усадах 29—31 января.
Ранее сообщалось, что команда B-Tuning заняла третье место на этапе КР в Вельске.