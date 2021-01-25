Команда B-Tuning завоевала бронзу на этапе КР по гонкам на льду в Чебоксарах

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Команда B-Tuning Pro Racing Team заняла третье место в общем зачёте на третьем этапе Кубка России по гонкам на льду в Чебоксарах.
Команда B-Tuning завоевала бронзу на этапе КР по гонкам на льду в Чебоксарах
  • © B-Tuning Pro Racing Team

На этапе в Чебоксарах за команду выступили Евгений Аксаков, Андрей Севастьянов и Татьяна Елисеева.

По итогам трёх этапов Аксаков занимает второе место в общем зачёте Кубка России, набрав 235 очков. Владимир Черевань, пропустивший этап в Чебоксарах, — седьмой (107), Севастьянов занимает девятое место (91), а Елисеева — 13-е (51).

Следующий этап пройдёт в Усадах 29—31 января.

Ранее сообщалось, что команда B-Tuning заняла третье место на этапе КР в Вельске.

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