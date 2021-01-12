Команда B-Tuning заняла третье место на этапе Кубка России по гонкам на льду в Вельске

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Команда B-Tuning Pro Racing Team стала третьей в общем зачёте на втором этапе Кубка России по гонкам на льду в Вельске.
Команда B-Tuning заняла третье место на этапе Кубка России по гонкам на льду в Вельске
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Как сообщает пресс-служба B-Tuning Pro Racing Team, команду представили Владимир Черевань, Андрей Севастьянов и Татьяна Елисеева.

Черевань финишировал пятым, Севастьянов стал седьмым, а Елисеева — десятой.

По итогам двух этапов Черевань находится на пятой позиции в личном зачёте, Севастьянов располагается на десятой строчке, Елисеева — на 12-й.

Третий этап Кубка России состоится 23—24 января в Чебоксарах.

Ранее сообщалось, что Антон Шибалов выиграл восьмой спецучасток на ралли «Дакар».

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