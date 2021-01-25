Депутат Лебедев сравнил Большунова с Кокориным

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о подаче заявления в полицию на Александра Большунова из-за инцидента в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Депутат Лебедев сравнил Большунова с Кокориным
  • РИА Новости

«Мы должны, наоборот, встать на его сторону и помочь выйти из этой истории с наименьшими потерями. Уверен, что он ещё не одну награду лыжному спорту принесёт. Футболист Кокорин и шампанским обливался, и в клубах тусил, и на иномарках катался, и в тюрьме посидел, тем не менее сейчас все рассказывают и обсуждают, как он заиграет в «Фиорентине». А здесь всего лишь один поступок, несравнимый по тяжести с остальными поступками. Ничего страшного не произошло», — приводит слова Лебедева «Спорт-Экспресс».

Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой, а уже после финиша врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Большунова российская команда была дисквалифицирована.

Ранее сообщалось, что Мяки не стал подавать заявление на Большунова в полицию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить