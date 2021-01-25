Лыжник Мяки не стал подавать заявление на Большунова в полицию

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Финский лыжник Йони Мяки не стал подавать заявление в полицию на россиянина Александра Большунова по поводу инцидента на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.
Лыжник Мяки не стал подавать заявление на Большунова в полицию
  • © Федерация Лыжных Гонок России

Как сообщает Ilta Sanomat, ссылаясь на пресс-релиз национальной федерации, спортсмен отказался от подачи заявления.

Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой, а уже после финиша — врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Большунова российская команда была дисквалифицирована.

Ранее появилась информация, что финская полиция получила заявление на действия лыжника Большунова на этапе КМ в Лахти.

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