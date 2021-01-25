Лыжник Мяки не стал подавать заявление на Большунова в полицию
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Как сообщает Ilta Sanomat, ссылаясь на пресс-релиз национальной федерации, спортсмен отказался от подачи заявления.
Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой, а уже после финиша — врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Большунова российская команда была дисквалифицирована.
Ранее появилась информация, что финская полиция получила заявление на действия лыжника Большунова на этапе КМ в Лахти.