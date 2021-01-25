Матыцин призвал Ласицкене быть ответственнее в высказываниях о спортивном руководстве

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал критические высказывания трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене в адрес спортивного руководства страны из-за нового руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Мария — выдающаяся спортсменка, она имеет право на личное мнение. Я считаю, что спортсмен должен быть более ответственным, когда даёт такие огульные комментарии в отношении деятельности государственных органов, общественных организаций и конкретных людей. Тем более не зная глубоко юридические аспекты. Федерация находится во взаимодействии с World Athletics, и после того как будут получены разъяснения с их стороны, будут приняты соответствующие решения. Президент сам будет принимать решения, а спортсмены должны заниматься своим делом и уважительно относиться к усилиям организации, которая защищает их интересы», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Министр подчеркнул, что Министерство спорта, ОКР и ВФЛА делают всё необходимое, чтобы обеспечить интересы именно спортсменов, таких как Ласицкене. В частности, глава ВФЛА прилагает максимальные усилия, чтобы возобновить выдачу спортсменам нейтральных статусов для выступлений на международной арене.

После победы на турнире «Битва полов» Ласицкене раскритиковала ОКР, Минспорта и правительство из-за назначения главы ВФЛА Петра Иванова заместителем директора ФАС, что, по её мнению, негативно отразится на российской лёгкой атлетике и, как следствие, на самих спортсменах.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, также приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее Ласицкене выразила надежду, что сможет выступить на зимнем ЧЕ по лёгкой атлетике.