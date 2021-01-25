Минспорт уважает решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы с уважением относимся к решению РУСАДА. Со своей стороны мы будем делать всё, чтобы российский спорт был чистым, максимально реализовывать образовательные программы, взаимодействовать с федерациями, регионами, Олимпийским комитетом России. И в мере своей компетенции — с международными организациями, чтобы обеспечить чистое развитие российского спорта и недопущение использования допинга», — приводит слова Матыцина ТАСС.

CAS 17 декабря 2020 года частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что ПКР не намерен оспаривать решение CAS по РУСАДА.