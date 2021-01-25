Гончаренко рассказал о нововведениях на тренировочных сборах ЦСКА

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Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о нововведениях на тренировочных сборах команды.
Гончаренко рассказал о нововведениях на тренировочных сборах ЦСКА
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«В этом году мы включили в зачёт и технико-тактические показатели: гол + пас, отбор, другие критерии, чтобы было интересно и защитникам, и атакующим игрокам. Идут в зачёт и тренировочные матчи — к примеру, если одна команда за тайм забила шесть голов и отдала шесть передач, это всё плюсуется соответствующим футболистам. Без прибавления статистических показателей (они будут учтены позднее) лидирует сейчас Вадим Карпов», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

По итогам 19 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

Московская команда проводит тренировочные сборы в Испании.

Ранее появилась информация, что ЦСКА интересуется форвардом «Эвертона» Тосуном.

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