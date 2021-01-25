СМИ: ЦСКА интересуется форвардом «Эвертона» Тосуном

Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении турецкого нападающего ливерпульского «Эвертона» Дженка Тосуна.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в ближайшее время ЦСКА начнёт переговоры относительно трансфера.

Отмечается, что «Эвертон», вероятнее всего, не будет препятствовать уходу 29-летнего форварда.

Тосун перешёл в «Эвертон» зимой 2018 года из турецкого «Бешикташа». В его активе 11 голов и шесть голевых передач в 58 матчах за ливерпульскую команду.

Ранее появилась информация, что «Спартак» согласовал с Промесом условия личного контракта.