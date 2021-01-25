Рейс-директор FIS высказался о возможном отстранении Большунова от ЧМ

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Рейс-директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере высказал мнение о возможности отстранения россиянина Александра Большунова от чемпионата мира.
Рейс-директор FIS высказался о возможном отстранении Большунова от ЧМ
  • globallookpress.com
  • © Jussi Nukari

«Мы не используем такой подход. Не говорю, что это невозможно. Но в таком случае подобные инциденты должны повторяться. Если один и тот же человек совершит подобное несколько раз, то, наверное, можно собрать всё вместе и отстранить его от соревнований. Но нужно сделать что-то совершенно ужасное, чтобы получить такую дисквалификацию. Что-то очень серьёзное», — цитирует Миньере Aftonbladet

Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. Уже после финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее Николай Зимятов заявил, что Большунов сам виноват в том, что не просчитал ситуацию на финише в эстафете.

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