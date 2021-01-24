Клуб НБА намерен использовать собак для обнаружения коронавируса

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» намерен использовать собак для выявления коронавируса по запаху.
Клуб НБА намерен использовать собак для обнаружения коронавируса
  • Reuters

Как сообщает ESPN, клуб, планирующий допустить ограниченное число зрителей на домашние матчи команды, решил прибегнуть к использованию специально обученных собак для выявления коронавируса среди посетителей арены.

Отмечается, что данный план разрабатывался несколько месяцев и уже проходил проверку, когда на игры «Майами Хит» допускали некоторое количество зрителей — в основном друзей и родственников игроков.

Первую игру в присутствии зрителей «Майми» планирует провести 28 января. Соперником команды станет «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее сообщалось, что НБА перенесла три матча «Мемфиса» из-за вспышки коронавируса в клубе.

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