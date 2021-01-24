Клуб НБА намерен использовать собак для обнаружения коронавируса

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» намерен использовать собак для выявления коронавируса по запаху.

Как сообщает ESPN, клуб, планирующий допустить ограниченное число зрителей на домашние матчи команды, решил прибегнуть к использованию специально обученных собак для выявления коронавируса среди посетителей арены.

Отмечается, что данный план разрабатывался несколько месяцев и уже проходил проверку, когда на игры «Майами Хит» допускали некоторое количество зрителей — в основном друзей и родственников игроков.

Первую игру в присутствии зрителей «Майми» планирует провести 28 января. Соперником команды станет «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее сообщалось, что НБА перенесла три матча «Мемфиса» из-за вспышки коронавируса в клубе.