Клуб НБА намерен использовать собак для обнаружения коронавируса
- Reuters
Как сообщает ESPN, клуб, планирующий допустить ограниченное число зрителей на домашние матчи команды, решил прибегнуть к использованию специально обученных собак для выявления коронавируса среди посетителей арены.
Отмечается, что данный план разрабатывался несколько месяцев и уже проходил проверку, когда на игры «Майами Хит» допускали некоторое количество зрителей — в основном друзей и родственников игроков.
Первую игру в присутствии зрителей «Майми» планирует провести 28 января. Соперником команды станет «Лос-Анджелес Клипперс».
Ранее сообщалось, что НБА перенесла три матча «Мемфиса» из-за вспышки коронавируса в клубе.