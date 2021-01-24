СМИ: Четверо футболистов и президент бразильского клуба погибли при крушении самолёта

Футболисты и президент бразильского клуба «Пальмас», выступающего в местной Серии D, погибли при крушении самолёта.

Об этом сообщает Pledgetimes. Трагедия произошла на взлётно-посадочной полосе в Лузимангесе утром 24 января. Частный самолёт разбился всего через несколько минут после взлёта, упав на землю сразу за границей взлётно-посадочной полосы.

На борту находились футболисты Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркус Молинари, а также президент «Пальмаса» Лукас Мейра и пилот Вагнер.

Футболисты «Пальмаса» вылетели в Гоянию, где им предстояло сыграть с «Вила-Новой».

Ранее Неймар заявил, что стал иконой футбола.