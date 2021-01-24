СМИ: Четверо футболистов и президент бразильского клуба погибли при крушении самолёта
- Игроки «Пальмаса» / @palmasfutebol
Об этом сообщает Pledgetimes. Трагедия произошла на взлётно-посадочной полосе в Лузимангесе утром 24 января. Частный самолёт разбился всего через несколько минут после взлёта, упав на землю сразу за границей взлётно-посадочной полосы.
На борту находились футболисты Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркус Молинари, а также президент «Пальмаса» Лукас Мейра и пилот Вагнер.
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