СМИ: Четверо футболистов и президент бразильского клуба погибли при крушении самолёта

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Футболисты и президент бразильского клуба «Пальмас», выступающего в местной Серии D, погибли при крушении самолёта.
СМИ: Четверо футболистов и президент бразильского клуба погибли при крушении самолёта
  • Игроки «Пальмаса» / @palmasfutebol
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Об этом сообщает Pledgetimes. Трагедия произошла на взлётно-посадочной полосе в Лузимангесе утром 24 января. Частный самолёт разбился всего через несколько минут после взлёта, упав на землю сразу за границей взлётно-посадочной полосы.

На борту находились футболисты Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркус Молинари, а также президент «Пальмаса» Лукас Мейра и пилот Вагнер.

Футболисты «Пальмаса» вылетели в Гоянию, где им предстояло сыграть с «Вила-Новой». 

Ранее Неймар заявил, что стал иконой футбола.

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