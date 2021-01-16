Неймар заявил, что стал иконой футбола
- Reuters
«Я очень храбрый человек, моё самое большое достоинство — это мужество. Однако сейчас трудно сказать, что люди могут видеть во мне», — цитирует Неймара Gaffer.
Он отметил, что в каждой возрастной группе он выделялся и быстро стал популярным в городе Сантос.
«Считаю, что стал современным кумиром, иконой футбола. Теперь я нахожусь рядом с лучшими игроками мира. Очень горжусь тем, что я здесь, и тем, что меня считают кумиром, почитают за всё, что я сделал на поле. Я просто надеюсь и дальше радовать футбол», — добавил Неймар.
Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешёл в парижский клуб из «Барселоны» за €222 млн. Бразилец с тех пор провёл за ПСЖ 98 матчей, забил 80 мячей и отдал 46 результативных передач.
Ранее футболист «Марселя» Альваро Гонсалес ответил на провокационный пост Неймара в Twitter.