Неймар заявил, что стал иконой футбола

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Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар поделился мнением по поводу своих личных и профессиональных качеств.
Неймар заявил, что стал иконой футбола
  • Reuters

«Я очень храбрый человек, моё самое большое достоинство — это мужество. Однако сейчас трудно сказать, что люди могут видеть во мне», — цитирует Неймара Gaffer

Он отметил, что в каждой возрастной группе он выделялся и быстро стал популярным в городе Сантос.

«Считаю, что стал современным кумиром, иконой футбола. Теперь я нахожусь рядом с лучшими игроками мира. Очень горжусь тем, что я здесь, и тем, что меня считают кумиром, почитают за всё, что я сделал на поле. Я просто надеюсь и дальше радовать футбол», — добавил Неймар.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешёл в парижский клуб из «Барселоны» за €222 млн. Бразилец с тех пор провёл за ПСЖ 98 матчей, забил 80 мячей и отдал 46 результативных передач.

Ранее футболист «Марселя» Альваро Гонсалес ответил на провокационный пост Неймара в Twitter.

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