Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал недопустимым поведение Большунова

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Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал инцидент с Александром Большуновым в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.
Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал недопустимым поведение Большунова
  • Reuters

«Мяки повёл себя неспортивно, прыгнул на лыжи, перекрыл траекторию. Но Саша тоже повёл себя неправильно, дал волю эмоциям. Так бы дисквалифицировали только финнов, мы получили бы второе и третье места. Поговорим с ним, обсудим всё. В любом случае, что бы ни происходило, нельзя настолько давать волю эмоциям. Такое поведение недопустимо», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Первая российская команда с Александром Большуновым в составе финишировала третьей в эстафете, но из-за неспортивного поведения лидера на финише была дисквалифицирована. В итоге бронза досталась второй российской команде.

На финише финн Йонни Мяки подрезал Большунова, а тот толкнул соперника и ударил его палкой.

Ранее Сорин заявил, что в сборной России недовольны результатом в эстафете на этапе КМ в Лахти.

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