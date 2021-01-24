Женская сборная Норвегии выиграла лыжную эстафету на этапе КМ в Лахти, Россия — четвёртая
- Reuters
Норвежская команда в составе Тириль Уднес Венг, Терезы Йохауг, Хелене Марие Фоссехолм и Хейди Венг финишировала за 49 минут 34,4 секунды.
Второе место заняла Швеция (+42,9), а тройку лучших замкнули представительницы Финляндии (+59,5).
Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Натальи Непряевой, Анны Нечаевской и Марии Истоминой стала четвёртой с отставанием от лидера на 1 минуту 30,7 секунды.
Ранее Эмиль Иверсен одержал победу в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.