Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам одержала победу на шестом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Норвежская команда в составе Тириль Уднес Венг, Терезы Йохауг, Хелене Марие Фоссехолм и Хейди Венг финишировала за 49 минут 34,4 секунды.

Второе место заняла Швеция (+42,9), а тройку лучших замкнули представительницы Финляндии (+59,5).

Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Натальи Непряевой, Анны Нечаевской и Марии Истоминой стала четвёртой с отставанием от лидера на 1 минуту 30,7 секунды.

Ранее Эмиль Иверсен одержал победу в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.