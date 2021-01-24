Смертин о своих взаимоотношениях с отцом в детстве: у меня даже язык не поворачивался его назвать папой

Бывший полузащитник сборной России, советник президента Российского футбольного союза (РФС), офицер по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин рассказал о взаимоотношениях со своим отцом Геннадием Смертиным, когда тот тренировал его и брата Евгения.

«Те отношения с отцом… Ведь был определённый дисбаланс в наших отношениях, ибо отец для меня прежде всего являлся тренером. То есть, не было прослойки. Допустим, папа мой дошлифовывал Сашу Ерохина. Тот занимался в «Динамо», папа после тренировок с ним ездил. Но между моим папой и Сашей Ерохиным был его отец. Вы понимаете, да? Прослойка. Как и, впрочем, с другими. Но у нас не было этой прослойки. То есть, он был в одном лице. И я даже в детстве называл его, как вся его округа, Геныч. У меня как-то даже язык не поворачивался его назвать папой. Потому что было определённое недовольство. Если не обида, хотя и она присутствовала, то недовольство на протяжении нескольких лет было, потому что так с сыном взаимодействовать, так его сильно заставлять… Не было вообще никаких причин не пойти на футбольное поле», — рассказал Смертин Елена Миранчук в программе «Мама знает всё».

Он отметил, что он не хотел, чтобы между ним и его сыном были такие взаимоотношения, и потому избрал несколько иной подход к воспитанию.

«Понимаете, это как раз издержки того сурового воспитания, которое проповедовал наш отец. Я потом, естественно, понимал и был чрезмерно ему благодарен… Когда случился тот момент, когда я простил свою обиду отцу всё это? Это был 1992 год, вторая игра, потому что в первой я вышел на замену. Вторая, когда я вышел против читинского «Локомотива», забил гол, не поверил. Не верил до тех пор, пока меня не свалили ребята на землю и не стали поздравлять. Я понял: нифига себе, папа, ты был прав, я тебе благодарен за это», — подытожил бывший футболист.

Смертин начал футбольную карьеру в барнаульском «Динамо», после которого выступал в таких клубах как ленинск-кузнецкая «Заря», «Уралан», московские «Локомотив» и «Динамо», а также французском «Бордо» и английских «Портсмуте», «Чарльстон Атлетик», «Фулхэме» и «Челси», в составе которого стал чемпионом АПЛ.

За сборную России он провёл 55 матчей.

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