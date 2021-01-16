Мать Миранчуков рассказала, как братья попали в футбол

Елена Миранчук, мать российских футболистов Алексея и Антона Миранчуков, рассказала как её дети попали в футбол.

«Конечно, выбор спортивных секций в городе был. В конце 90-х — начале 2000-х было модно организовывать в подвальных помещениях секции борьбы, бокса. Ребята туда ходили. Были танцевальная школа, музыкальная. Они пробовали себя везде. Знаете, когда ребёнок идёт в первый класс, перед мамой встаёт вопрос, куда его отдать, чтобы помимо школы время было занято чем-то ещё, чтобы это была не улица. Мы пробовали танцевальную школу, но они не стали ходить на бальные танцы. Я представляла, как это красиво, два мальчика, смокинги, это было бы шикарно. Но не тут-то было. Сначала они попробовали себя в борьбе, тоже не понравилось. Их поставили на ринг, надо было друг с другом вести эту борьбу. Скорее всего, они у меня более командные игроки. В школе, где мы занимались, была секция футбола, и когда они попали туда, то поняли, что вот это — их. Футбол, команда, тренер, мяч. Сразу полюбили футбол», — сказала Елена Миранчук в программе «Мама знает всё».

Она также рассказала, как её дети получили приглашение не просмотр в московский «Спартак».

«В феврале будет вот уже 13 лет, как мы в Москве, но до сих пор находимся, как в каком-то волшебном сне. Потому что сами понимаете — город был маленький, и в начале 2000-х я отдавала ребят в футбол, не думая и не загадывая. И когда это увлечение переросло в большой спорт, это было для меня чем-то за гранью. Тренер отвёз их на региональный турнир, и туда приехал из «Спартака» Борис Николаевич Стрельцов отбирать ребят. Отобрали тогда 10 человек с края. И мне поступил звонок из Москвы: «Здравствуйте, Елена. Я тренер «Спартака», хотел бы пригласить ребят». Я, конечно, не поверила, если честно. Мальчишки дома прыгали и скакали от радости» — добавила мать футболистов.

После академии «Спартака» Миранчуки оказались в столичном «Локомотиве». В сентябре 2020 года Алексей стал игроком итальянской «Аталанты», а Антон продолжает выступления за московский клуб.

Ранее сообщалось, что в «Аталанте» назвали Миранчука маэстро дебютов.