В «Аталанте» назвали Миранчука маэстро дебютов

Короткая ссылка
Twitter-аккаунт «Аталанты» посвятил отдельный пост российскому легионеру Алексею Миранчуку.
В «Аталанте» назвали Миранчука маэстро дебютов
  • © Lm/Ettore Griffoni
  • globallookpress.com

SMM-служба итальянского клуба опубликовала фото футболиста, сопроводив его подписью: «Маэстро дебютов».

В «Аталанте» напомнили, что Миранчук забивал мячи в своих первых матчах за «Аталанту» в Лиге чемпионов, Серии А и теперь — в Кубке Италии.

14 января россиянин открыл счёт в домашней встрече «Аталанты» с «Кальяри». В середине второго тайма он был заменён на Йосипа Иличича.

Ранее сообщалось, что выступление Миранчука оценил главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить