В «Аталанте» назвали Миранчука маэстро дебютов

Twitter-аккаунт «Аталанты» посвятил отдельный пост российскому легионеру Алексею Миранчуку.

SMM-служба итальянского клуба опубликовала фото футболиста, сопроводив его подписью: «Маэстро дебютов».

В «Аталанте» напомнили, что Миранчук забивал мячи в своих первых матчах за «Аталанту» в Лиге чемпионов, Серии А и теперь — в Кубке Италии.

14 января россиянин открыл счёт в домашней встрече «Аталанты» с «Кальяри». В середине второго тайма он был заменён на Йосипа Иличича.

Ранее сообщалось, что выступление Миранчука оценил главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.