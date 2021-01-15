В «Аталанте» назвали Миранчука маэстро дебютов
- © Lm/Ettore Griffoni
- globallookpress.com
SMM-служба итальянского клуба опубликовала фото футболиста, сопроводив его подписью: «Маэстро дебютов».
В «Аталанте» напомнили, что Миранчук забивал мячи в своих первых матчах за «Аталанту» в Лиге чемпионов, Серии А и теперь — в Кубке Италии.
14 января россиянин открыл счёт в домашней встрече «Аталанты» с «Кальяри». В середине второго тайма он был заменён на Йосипа Иличича.
Ранее сообщалось, что выступление Миранчука оценил главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.