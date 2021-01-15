Гасперини: Миранчук в будущем сможет играть на месте Иличича

Короткая ссылка
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил выступление российского футболиста Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1), в котором тому удалось забить мяч.
Гасперини: Миранчук в будущем сможет играть на месте Иличича
  • © atalantabc
  • Instagram

«Миранчук показал, что это его позиция. В будущем он сможет играть на месте Иличича. Алексей здорово работал с мячом, в его действиях была видна уверенность», — цитирует Гасперини tuttoatalanta.com.

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в восьми матчах итальянской Серии А и забил один мяч.

Ранее Сёмин сказал, что Миранчук заслужил попадание в стартовый состав «Аталанты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить