Гасперини: Миранчук в будущем сможет играть на месте Иличича

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил выступление российского футболиста Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1), в котором тому удалось забить мяч.

«Миранчук показал, что это его позиция. В будущем он сможет играть на месте Иличича. Алексей здорово работал с мячом, в его действиях была видна уверенность», — цитирует Гасперини tuttoatalanta.com.

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в восьми матчах итальянской Серии А и забил один мяч.

Ранее Сёмин сказал, что Миранчук заслужил попадание в стартовый состав «Аталанты».