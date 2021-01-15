Сёмин считает, что Миранчук заслужил попадание в стартовый состав «Аталанты»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на первый выход в стартовом составе итальянской «Аталанты» своего бывшего подопечного, российского полузащитника Алексея Миранчука.

14 января «Аталанта» встречалась с «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Российский полузащитник открыл счёт в конце первого тайма, его команда добилась победы со счётом 3:1 и вышла в следующую стадию турнира.

«Миранчук дал основания выпускать его в стартовом составе. Надо продолжать и дальше, но не забывать, что у него очень большая конкуренция. Поздравляем Лёшу», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в восьми матчах итальянской Серии А и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» и выйти в четвертьфинал Кубка Италии.