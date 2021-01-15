Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» и выйти в четвертьфинал Кубка Италии

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Бергамская «Аталанта» одержала победу над «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» и выйти в четвертьфинал Кубка Италии
  • globallookpress.com

Встерча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Аталанте» принесли голы Алексея Миранчука, Луиса Мурьеля и Бошко Шутало. Российский хавбек, вышедший в стартовом составе был заменён на 69-й минуте встречи.

«Кальяри» ответил голом Риккардо Соттиля.

В четвертьфинале Кубка Италии соперником «Аталанты» станет победитель пары «Лацио» — «Парма».

Ранее сообщалось, что Миранчук забил свой третий мяч за «Аталанту».

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