Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» и выйти в четвертьфинал Кубка Италии

Бергамская «Аталанта» одержала победу над «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.

Встерча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Аталанте» принесли голы Алексея Миранчука, Луиса Мурьеля и Бошко Шутало. Российский хавбек, вышедший в стартовом составе был заменён на 69-й минуте встречи.

«Кальяри» ответил голом Риккардо Соттиля.

В четвертьфинале Кубка Италии соперником «Аталанты» станет победитель пары «Лацио» — «Парма».

Ранее сообщалось, что Миранчук забил свой третий мяч за «Аталанту».