Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» и выйти в четвертьфинал Кубка Италии
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Встерча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Аталанте» принесли голы Алексея Миранчука, Луиса Мурьеля и Бошко Шутало. Российский хавбек, вышедший в стартовом составе был заменён на 69-й минуте встречи.
«Кальяри» ответил голом Риккардо Соттиля.
В четвертьфинале Кубка Италии соперником «Аталанты» станет победитель пары «Лацио» — «Парма».
Ранее сообщалось, что Миранчук забил свой третий мяч за «Аталанту».