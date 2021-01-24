Шварцмана пригласили на тесты Ferrari

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Российски гонщик Роберт Шварцман получил приглашение на тесты команды «Формулы-1» Ferrari в итальянском Фьорано.

Как сообщает Motorsport, россиянин вошёл в число семерых гонщиков, которым предстоит пилотировать машину образца 2018 года — SF71H — на принадлежащей команде трассе во Фьорано.

Отмечается, что тестовые заезды будут проходить пять дней, с 25 по 29 января, на протяжении которых на трассу, помимо Шварцмана, выедут основные пилоты Скудерии — Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также гонщики академии Ferrari Мик Шумахер, Каллум Илотт, Маркус Армстронг и Джулиано Алези.

Ранее сообщалось, что чемпион «Формулы-1» Баттон получил должность в Williams.

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