Елисеев: после эстафеты в Оберхофе тренеры меня осознанно тормозят на первых кругах

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Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
Елисеев: после эстафеты в Оберхофе тренеры меня осознанно тормозят на первых кругах
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Сознательно сдерживал себя в начале. Для меня это сложно. После второго этапа в Оберхофе тренеры осознанно тормозят меня на первых кругах. Чувствовал большое преимущество в работе лыж. На стойке поторопился, хотел побыстрее убежать. Видел, что Йоханнес Дале промахивался, и я хотел привезти преимущество побольше», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Елисеев принял эстафету у Антона Бабикова третьим и далее, не допустив промахов, передал её Александру Логинову, будучи первым.

Ранее Антон Бабиков признался, что думал о том, чтобы сняться с эстафеты из-за плохого самочувствия.

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