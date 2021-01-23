Биатлонист Бабиков признался, что думал о том, чтобы сняться с эстафеты из-за плохого самочувствия

Россиянин Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Я опасался за своё состояние, даже подумывал замениться, ночью плохо спал, болели мышцы спины. Понимал, что нужно отработать точно, сейчас это предельная скорость для меня. Было главным отстрелять и выдать максимум. Удалось собраться, был небольшой туман такой накануне, проанализировал свои ошибки, собрался», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Бабиков бежал первый этап эстафеты, на двух огневых рубежах не допустил промахов и передал её Матвею Елисееву третьим.

Ранее Александр Логинов назвал непростительной ошибкой свой штрафной круг в эстафете.