Биатлонист Бабиков признался, что думал о том, чтобы сняться с эстафеты из-за плохого самочувствия

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Россиянин Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
Биатлонист Бабиков признался, что думал о том, чтобы сняться с эстафеты из-за плохого самочувствия
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я опасался за своё состояние, даже подумывал замениться, ночью плохо спал, болели мышцы спины. Понимал, что нужно отработать точно, сейчас это предельная скорость для меня. Было главным отстрелять и выдать максимум. Удалось собраться, был небольшой туман такой накануне, проанализировал свои ошибки, собрался», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Бабиков бежал первый этап эстафеты, на двух огневых рубежах не допустил промахов и передал её Матвею Елисееву третьим.

Ранее Александр Логинов назвал непростительной ошибкой свой штрафной круг в эстафете.

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