Латыпов: будем бороться за первое место, у нас сильная команда

Россиянин Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Я очень рад этой медали, для нас это маленькая победа. Дальше будем бороться за первое место, у нас сильная команда. Я занервничал — в такой компании я не всегда бываю — потом собрался. После промахов отбросил эмоции и уже пошёл в борьбу. Борьба с Доллем? Знал, что он будет дёргать, у него очень сильная дистанционная скорость. Он предпринимал попытки оторваться. Дважды пытался выйти вперёд, но на другой траектории свежий снег. Уже вышел на финише, закрыл коридор. Правый поворот преимущественный, потом уже понял, что Долль завершил бороться», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Латыпов принял эстафету у Александра Логинова третьим и, несмотря на три промаха, сумел завершить гонку на третьем месте.

Ранее Логинов назвал непростительной ошибкой свой штрафной круг в эстафете.