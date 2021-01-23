Драчёв: бронзовых медалей у нас не было давно

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление мужской национальной команды в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве.
Драчёв: бронзовых медалей у нас не было давно
  • РИА Новости

«Гонка получилась экстремальной — всё решил последний патрон. Нашим парням надо работать так, как это делали на первых двух этапах Бабиков и Елисеев. Пройти этап без запасных патронов — это то, к чему нужно стремиться. Две последние «стойки» у Логинова и Латыпова получились на грани. Если Александр зашёл на круг, то Эдуард последним выстрелом принёс бронзовую медаль. На последнем круге он уверенно шёл за Доллем и справился с ним на финише. Если учитывать штрафной круг, то показали достойный результат. Конечно же, хотелось бы видеть наших парней выше, да и шансы были. Но и бронзовых медалей у нас тоже давно не было», — сказал Драчёв «Чемпионату».

Ранее сборная Франции выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Антерсельве, Россия стала третьей.

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