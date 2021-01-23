Экс-тренер ЦСКА выразил готовность возглавить клуб РПЛ

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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что общался с другими командами во время работы в штабе армейцев, и выразил готовность возглавить какой-либо клуб.
Экс-тренер ЦСКА выразил готовность возглавить клуб РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Стать главным тренером? Я был бы готов. Всё-таки у меня был такой опыт. Разговоры с другими клубами были. В том числе и с клубами РПЛ. Были разговоры ознакомительного характера. Связываться с Овчинниковым — большой риск. «Локомотив»? Я знаю Дмитрия Булыкина и Владимира Леонченко. Могу им набрать. Но это они должны, скорее всего, сделать. Из «Локомотива» мне никто не звонил уже 15 лет. Любое предложение рассматривается. Но решение будет принято после беседы. Если последует предложение от «Локомотива», то будем разговаривать», — сказал Овчинников в программе «Инсайдеры».

50-летний специалист покинул ЦСКА в декабре 2020 года в связи с окончанием срока контракта.

Ранее Овчинников высказался по поводу ухода из ЦСКА.

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