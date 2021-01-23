Овчинников высказался по поводу ухода из ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал свой уход из тренерского штаба армейцев.

«Конфликтов в ЦСКА ни у кого не было. Мы все работали единым коллективом, по крайней мере тренерским. Лично я для себя не искал каких-то заговоров, подводных течений. Мы остались с Бабаевым, Орешкиным и другими руководителями в хороших отношениях. Между людьми наверняка может возникнуть некое недопонимание, но это никак не касалось нашей профессиональной работы. Возможно, наши взгляды на футбол с Гончаренко разнятся в последнее время. Это тоже нормальный процесс. Я где-то читал, что я нарушил корпоративную этику, осуждая методы работы главного тренера. Но это бред, потому что я нигде не осуждал методы работы главного тренера. Я мог не согласиться где-то с его позицией. После моего ухода мы с Гончаренко не разговаривали. Звонил ли он? Возможно, просто не дозвонился. Прощальный пост в Instagram я написал на следующий день после увольнения. Про Гончаренко забыл, но написал: «Спасибо руководству», а главный тренер все-таки входит в руководство команды», — сказал Овчинников в программе «Инсайдеры».

50-летний специалист работал в ЦСКА с 2014 по 2020 год.

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