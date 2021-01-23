Влашич заявил, что не согласен на второе место в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич заявил, что не согласен на второе место по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, он не хочет никуда уходить и намерен выиграть титул в составе армейцев.

«Мы сейчас вторые в чемпионате, до «Зенита» четыре очка. Считаю, мы можем бороться. С «Зенитом» у нас ещё будет домашний матч. Всё время нужно смотреть только вперёд. Если речь о турнирной таблице, то вверх. Если бы сейчас предложили итоговое второе место ЦСКА в чемпионате, я бы не согласился. Будем бороться за титул», — цитирует Влашича Bobsoccer.

После 19 туров красно-синие находятся на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 37 очков. В активе возглавляющего чемпионат «Зенита» 41 очко.

Ранее футболист «Спартака» Самуэль Жиго высказался о противостоянии с ЦСКА и «Зенитом».