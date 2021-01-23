Футболист «Спартака» Жиго высказался о противостояниях с ЦСКА и «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о противостояниях команды со столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом».

«Спартак» — что-то вроде русского «Марселя». Это самый популярный клуб в стране. Каждый выезд превращается в домашний матч — фанаты повсюду! Это народный клуб. Наш враг — ЦСКА. Это большое дерби. Матч с «Зенитом» — такая же большая вывеска, как «Марсель» — ПСЖ. Это самый могущественный клуб в финансовом плане. Эти команды — наши враги», — цитирует Жиго Actufoot.

После 19 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков. Возглавляет чемпионат «Зенит» (41), а на второй позиции располагается ЦСКА (37).

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