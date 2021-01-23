В «Спартаке» рассказали о ходе переговоров по Промесу
- Reuters
«По Квинси пока никаких продвижений нет. Мы хотим максимально эффективно потратить деньги, поэтому, думаю, процесс будет небыстрым. Сейчас всё так же идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграв вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.
В этом сезоне он провёл 23 матча, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.
Ранее Доменико Тедеско ответил, как найти место на поле Промесу в случае его перехода в «Спартак».