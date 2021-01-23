В «Спартаке» рассказали о ходе переговоров по Промесу

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о ходе переговоров по возвращению в российский клуб полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.
В «Спартаке» рассказали о ходе переговоров по Промесу
  • Reuters

«По Квинси пока никаких продвижений нет. Мы хотим максимально эффективно потратить деньги, поэтому, думаю, процесс будет небыстрым. Сейчас всё так же идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграв вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 23 матча, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее Доменико Тедеско ответил, как найти место на поле Промесу в случае его перехода в «Спартак».

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