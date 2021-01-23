В «Спартаке» рассказали о ходе переговоров по Промесу

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о ходе переговоров по возвращению в российский клуб полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.

«По Квинси пока никаких продвижений нет. Мы хотим максимально эффективно потратить деньги, поэтому, думаю, процесс будет небыстрым. Сейчас всё так же идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграв вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 23 матча, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее Доменико Тедеско ответил, как найти место на поле Промесу в случае его перехода в «Спартак».