Бывший тренер Нурмагомедова: не думаю, что UFC может заставить Хабиба вернуться

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Мурат Кештов, первый тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в США, оценил возможность возобновления карьеры российским бойцом.
Бывший тренер Нурмагомедова: не думаю, что UFC может заставить Хабиба вернуться
  • Reuters

«Не думаю, что UFC может его заставить. Только он сам может решить вернуться, если захочет. Желание может появиться со временем. Я не думаю, что он гоняется за деньгами. Он никогда таким не был. Его целью было стать чемпионом, побеждать. Он ещё молодой, на пике. Со временем желание может возродиться. Когда ты добился вершин, то тебе сложнее искать мотивацию. В то же время один бой ещё можно было сделать. Так бы я думал на его месте. Особенно когда настолько уверенно чувствуешь себя, как он в 70 кг. Я думаю, ему там нет равных — и нескоро будут», — цитирует Кештова Sport24.

Российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее в сети появилось видео, как глава UFC уговаривает Нурмагомедова возобновить карьеру.

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